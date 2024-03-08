Пышные волосы домашними средствами — это возможно: 5 простых методов для невероятного объема

Нет никакого сомнения, что пышные и густые волосы выглядят эффектно и притягивают внимание окружающих. Но далеко не каждая женщина может похвастаться таким везением от природы. В этом случае не стоит ждать от нее милости, ведь волосам можно придать объем, в том числе, и домашними средствами, не обращаясь к парикмахеру.

Массаж кожи головы

Возьмите за привычку массировать кожу головы, используя сдвигающие движения пальцев. Делайте это в тот момент, когда смываете шампунь с волос. В долгосрочной перспективе такой массаж должен дать хороший результат. Но ничего страшного, если этого не произойдет — вы точно получите удовольствие от проведения самой процедуры.

Питание

Если хочется добавить объема в нижней части волос и решить проблему секущихся кончиков, можно периодически наносить на нижнюю треть длины волос легкие масла. В качестве вариантов лучше выбрать какао, ши, миндальное или кокосовое.

Фен

Один из самых очевидных способов придания волосам объема. Если использовать фен, опустив голову вниз, то горячий воздух в совокупности с наклоном смогут немного приподнять волосы, тем самым увеличив объем. Но после этого придется зафиксировать волосы стайлингом, иначе эффект быстро нейтрализуется.

Бигуди

Еще одно хорошее решение для создания объема, которое используется уже не одно десятилетие. Это действительно проверенный временем способ, доступный каждой женщине. Для получения нужного эффекта вам не нужно закручивать бигуди по всей длине волос. Можно ограничиться лишь несколькими зонами.

В сети можно без каких-либо проблем найти десятки техник выполнения, не требующих много времени. Остается только подобрать подходящие по размеру бигуди и средства для их фиксации. А после этого можно смело экспериментировать дома, подбирая подходящие для себя варианты.

Шампунь

Нередко отсутствие объема волос обусловлено неправильным выбором шампуня. Пробуйте различные марки, чтобы найти средство, подходящее вашим волосам лучше всего. Идеально, если их будет несколько, чтобы можно было чередовать.

И помните, что дороговизна еще не означает, что шампунь будет качественным, поэтому тестируйте средства из разных ценовых категорий.