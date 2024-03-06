Ляйсан Утяшева продемонстрировала свою фигуру в обтягивающем нижнем белье

Популярная российская телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала в социальных сетях новый пост, порадовав своих поклонников достаточно откровенной фотосессией. На новых снимках она предстала в новом образе, продемонстрировав свою подтянутую фигуру в нижнем обтягивающем белье.

На кадрах можно заметить, что стилисты достаточно хорошо поработали над образом Ляйсан Утяшевой. Она позировала на фотографиях с необычной причёской и крайне вызывающем макияжем. Из гардероба на ведущей было только нижнее белое бельё необычного вида. Она была одета лишь в бюстгальтер и трусики с завышенной талией, сообщает издание "Газета.ру".

Фото: screenshot/t.me/hellocelebs

Вероятнее всего, Утяшева стала моделью новой коллекции нижнего белья. Под фотографией она обратилась к своим подписчиками, спросив их купили бы они такой комплект, который был надет на ней.