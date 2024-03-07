"Жар, алые пятна по всему телу": Седокова рассказала, как справляется с тяжёлой болезнью

Популярная в России певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях новый пост, в котором призналась своим фанатам, что планирует покинуть Россию на фоне своего сложного заболевания. Всё дело в том, что артистка страдает приступами крапивницы, из-за которых не может посвятить своё время творчеству и привычным делам.

Девушка призналась, что обычной вынуждена справляться с тяжёлой болезнью в полном одиночестве. Ей приходится самостоятельно ставить специальные уколы, которые способны снимать симптомы данного заболевания. Однако, по словам Седоковой, она нашла идеальное решение для борьбы со своим заболеванием.

По словам певицы, она решила отправиться в Португалию к своему возлюбленному, чтобы легче переносить своё заболевание. Седокова уверена, что такой приём позволит ей чувствовать себя намного лучше, сообщает издание Voice.

"Жар, алые пятна по всему телу, и я поняла, что больше не могу. Уколола свой укол. Отекла жутко. Ощущение, что поправилась сразу на 10 кг и пила три дня и ночи. И жуткая слабость. Я поняла, единственное, что может спасти – это любовь», — сообщила артистка своим фанатам.

Певица сообщила, что уже купила билет на самолёт и готова вылететь в другую страну вместе со своим маленьким сыном.