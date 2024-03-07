Не стеснялись показывать чувства: Прилучного и Брутян заметили на премьере нового фильма

Знаменитый российский актёр Павел Прилучный вместе со своей супругой Зепюр Брутян посетил премьеру нового фильма "Онегин". Перед показом новой картины звёздная пара вышла на красную ковровую дорожку, где попозировала перед фотографами.

На кадрах можно увидеть, как Павел Прилучный и Зепюр Брутян проходят в кинозал, держась за руки. После этого возлюбленные, не стесняясь, показали свои романтические чувства на камеры. Обнявшись, они попозировали перед фотографами, после чего поспешили удалиться на мероприятие, сообщает издание "Кино Mail".

О романе Прилучного и Брутян стало известно ещё довольно давно. В 2022 году пара приняла решение официально зарегистрировать свои отношения и сыграть роскошную свадьбу. В 2023 году у них родился сын Микаэль.