"У него нет возможности": Рогожин раскрыл истинные причины отсутствия Нагиева в шоу "Голос"

Знаменитый российский актёр и телевизионный ведущий Дмитрий Нагиев уже довольно продолжительное время не появляется в различных телевизионных проектах, вызывав беспокойство у своих поклонников. Сам артист ранее признавался, что дело в так называемом «творческом отпуске», который, по всей видимости, сильно затянулся.

Популярный петербургский певец Сергей Рогожин, который получил большую популярность благодаря своему участию в музыкальном коллективе «АукцЫон», попытался объяснить отсутствие Дмитрия Нагиева. Он заметил, что артист действительно не может принять участие в шоу «Голос», вернувшись в проект в роли ведущего. Однако дело тут вовсе не в творческом отпуске.

По словам Рогожина, в начале 2022 года руководство «Первого канала» приняло решение временно закрыть несколько развлекательных проектов. Шоу «Голос» также было отменено, из-за чего Нагиев фактически остался без работы, сообщает издание StarHit.

«Дальше Дима подписывает четыре проекта в художественных фильмах. Одновременно 4 проекта! Это очень большая занятость. И когда «Голос» вернулся, Диме сказали «можно», а у него нет физической возможности, потому что ему надо работать на съемках», — раскрыл Рогожин истинные причины отсутствия Нагиева в шоу «Голос».

Певец заметил, что Нагиев на данный момент оказался в довольно затруднительном положении, поскольку принимает участие сразу в нескольких крупных проектах. Именно поэтому он не может вернуться к работе на «Первом канале».