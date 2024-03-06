Возраст не приговор: лучший комплекс упражнений для пожилых людей

Физическая активность, если только она не противопоказана врачом из-за серьезных осложнений со здоровьем, улучшает самочувствие и поддерживает организм в тонусе.

Зачем нужна гимнастика?

Независимо от возраста, правильный выбор подходящих физических упражнений способен дать следующие результаты:

• укрепление сердечно-сосудистой системы;

• улучшение жизненного тонуса;

• регуляция процессов обмена;

• нормализация работы желудочно-кишечного тракта;

• поддержание функционирования центральной нервной системы;

• преодоление бессонницы;

• повышение работоспособности;

• улучшение самочувствия.

Комплекс упражнений

Если нет конкретных медицинских противопоказаний, не позволяющих заниматься физической активностью, рекомендуется попробовать представленный ниже комплекс упражнений.

1. Расставьте ноги на ширине плеч. Примерно на уровне паха скрестите руки в замок. Разведите руки в стороны, но не торопясь. Обязательно следите за тем, чтобы амплитуда была адекватной для вас, не приводя к болевым ощущениям.

2. В области поясницы скрестите руки в замок. Не торопясь делайте плечевые вращения, пытаясь свести вместе лопатки.

3. Вытяните руки перед собой. Проследите за тем, чтобы ладони были наружу. Затем медленно опускайте и поднимайте поочередно каждую руку.

4. Пальцы направьте вверх. Плечи должны быть параллельно полу. Когда находитесь в стойке, поочередно и неспешно опускайте сначала одну руку, а после этого другую.

5. Лягте на пол. Подтяните к груди слегка согнутые колени. Постарайтесь обхватить их руками. В этой позиции перекатывайтесь, пытаясь держать поясницу прижатой к полу.

Упражнения выполняйте аккуратно и без лишней спешки, стараясь не превозмогать себя, поскольку это чревато травмами. И если в молодости растяжения и ушибы залечиваются быстро, то в пожилом возрасте проблема может обрести серьезный характер.

В каких случаях выполнять упражнения нельзя?

Отказаться от гимнастических упражнений следует в тех случаях, если у вас:

• затруднения с подвижностью суставов;

• проблемы с сердечно-сосудистой системой;

• дистрофия;

• гипертония;

• мышечная атрофия;

• обостренные хронические заболевания;

• открытые раны;

• серьезные заболевания дыхательной системы.