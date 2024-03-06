Кристина Орбакайте сбежала от журналистов после неудачного концерта в Москве

По мнению экспертов, Кристина Орбакайте еще никогда не собирала так мало фанатов на концерте. Послушать певицу пришли всего 70 человек. Провал можно объяснить, как плохой организацией выступления, так и высокой стоимостью билетов.

Известно, что концерт Орбакайте был задержан почти на час из-за проблем с наладкой техники и опоздания самой звезды. Не порадовала москвичей и цена билетов. Стоимость варьировалась от 9 до 18 тысяч рублей.

Задержка, кстати, не помогла техникам настроить всё оборудование. Во время выступления у Орбакайте несколько раз выключался микрофон. Журналисты пытались поговорить с явно расстроенной певице на выходе из заведения, но она проигнорировала все вопросы и просто сбежала.

Любопытно, что выступление Кристина закончила песней Пугачёвой «Позови меня собой». Также певица попыталась сыграть хорошую мину при плохой игре, сдала вид, что не замечает, как мало слушателей собрала и поблагодарила всех за неоценимую поддержку.