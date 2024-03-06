Моментально разлюбил: Киркоров поспешно удалил трогательный пост о Пугачёвой

Филипп Киркоров удивил фанатов странным поведением в своих соцсетях. На днях певец опубликовал на своей странице новый трек Аллы Пугачёвой «Не беспокойся за меня». Он признал, что его очень тронула лирика Примадонны. Также Киркоров поделился с подписчиками кадрами совместного выступления с бывшей женой. Свое погружение в ностальгию Филипп закончил трогательным посланием: «Пой, Алла! Люблю».

Уже на следующий же день певец удалил все свои записи об Алле Пугачевой. Сейчас недоступна даже его ностальгическая нарезка с дуэтом, причем во всех социальных сетях звезда. Судя по тому, что Филипп почистил всё ещё до того, как Алла отметилась оскорблениями в адрес возвращающихся на родину россиян, причина срочного удаления была другой.

Фанаты Киркорова предположили, что ему просто посоветовали не привлекать лишнее внимание общественности, которая ещё толком не привыкла к его возвращению на экраны после скандала с «голой вечеринкой». Алла для миллионов россиян остается персоной нон-грата и её реклама может вызвать в лучшем случае раздражение публики.