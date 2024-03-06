Осечка вышла: Алла Пугачева оскорбила дочь, пытаясь унизить россиян

Накануне певец вызвал немалый ажиотаж в сети, раскритиковав Пугачеву за ее антироссийскую позицию и попытку напоследок заработать денег на любви поклонников к ее творчеству. Стас также довольно-таки жёстко прошелся по сбежавшим из страны звёздам, выразив уверенность в том, что они обязательно вернуться и ещё «будут ноги целовать своим фанатам, пытаясь вымолить прощение».

Пугачева оперативно отреагировала на выпад Михайлова в свой адрес и записала гневное обращение, в котором назвала ненормальными россиян, которые хотят вернутся на родину. Самого обидчика Примадонна покрыла площадной бранью, не скупясь на нецензурную лексику.

Подписчики Аллы не оценили её гневный выпад и обратили внимание на грубую осечку звезды. Она случайно оскорбила и свою дочь Кристину Орбакайте, назвав ненормальными россиян, которые возвращаются или остаются жить в России. Дело в том, что Кристина буквально несколько дней назад громко заявила, что живет в РФ и не собирается никуда уезжать.