«Чьи эти трусы»: жена Кузьмина не узнала квартиру, когда вернулась из спецприёмника

Наталья Кузьмина отсидела 10 суток за вождение в нетрезвом виде. Освободившись из спецприёмника она тут же собрала журналистов и пожаловалась, что за всё это время муж её ни разу не навестил. Несмотря на обиду Наталья купила супругу его любимых котлеток.

Прибыв домой жена Кузьмина обомлела – квартира была захламлена. Повсюду пустые бутылки и другой мусор. Наталья даже нашла чужое женское бельё.

«Чьи это трусы, откуда они взялись?» – кричала Кузьмина, расхаживая по квартире.

Мужа дома Наталья так и не нашла. Телефон его был выключен. Жена композитора обратилась за помощью к Андрею Малахову, которому с помощью журналистов удалось узнать, в каком отеле Кузьмин спрятался от жены. В конечном итоге ведущий пригласил разбушевавшуюся парочку в свою студию, где они продолжили выяснять отношения.

«С Натальей у меня нет никаких отношений, я словил много проблем из-за неё. Запрещал ей кататься за рулем пьяной, но она не послушалась. С полицией договорился, чтобы ее отпустили, но она начала бросаться – и ее в итоге арестовали. Четыре раза приезжал к ней и помогал. Больше не могу, я просто постепенно уйду и дверь затворю», – резко высказался брат Владимира Кузьмина.

Наталья в ответ пообещала в самое ближайшее время подать на развод. Она рассказала, что Александр закодировался в Таиланде, но очень быстро сорвался и продолжает пить. Он не раз поднимал на неё руку и она не может это больше терпеть.

Любопытно, что сам Кузьмин обвинил жену в пристрастии к спиртному и тоже пообещал развестись. Впрочем, уже через несколько минут он называл жену прекрасной женщиной и гениальным композитором. Присутствовавшая в студии Малахова психолог Аннет Орлова заверила публику, что эта парочка никогда не разойдётся, так как давно попали в зависимость друг от друга даже на уровне психики.