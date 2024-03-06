Создаем симфонию уюта: секреты дизайнеров при выборе штор

Дизайнеры считают, что они задают наше настроение, влияя на эмоциональное состояние. Следовательно, подходить к вопросу их выбора необходимо со всей серьезностью. Но как это сделать, когда рынок предлагает такое обилие вариантов? Попробуем разобраться в этом вопросе с помощью специалистов.
Основные моменты
Перед покупкой штор обязательно помните несколько ключевых моментов:
- Вертикальный рисунок зрительно вытянет комнату;
- Горизонтальный принт сможет вызвать впечатление зрительного расширения помещения;
- С целью создания ощущения легкой прохлады или тепла выбирайте соответствующий цвет штор;
- Для комнатных пространств, отличающихся низкими потолками, подойдут шторы светлых оттенков, изготовленные из легких тканей;
- Темные ткани идеально впишутся в большие пространства, поскольку они делают помещение уютнее;
- Для кухни, детской комнаты или рабочего кабинета лучше выбрать французские шторы или установить римские жалюзи.
Какой выбрать цвет?
Самое простое решение заключается в выборе тканей нейтральных тонов. Такие шторы будут не только уместны, но и не станут отвлекать внимание от интерьера.
Еще один универсальный вариант — выбрать цвет в соответствии с мебелью. Такой прием считается одним из самых оптимальных и проверенных временем, когда дело касается общего дизайна помещения. Здесь также нужно учесть, что если интерьер помещения выполнен в одном цвете, то шторы должны немного его оттенять.
Другими словами, цвет ткани не должен сливаться с цветом стен, обоев или мебели. Дизайнеры рекомендуют подбирать шторы или на 1–3 тона темнее, или на столько же тонов светлее. В данном случае многое зависит от индивидуальных предпочтений и освещенности помещения.
Шторы для разных комнат
- Для спальни выберите шторы в спокойных и ненавязчивых тонах, чтобы создать атмосферу комфорта и расслабленности;
- в гостиную можно повесить однотонные классические шторы;
- если шторы нужны для кухни, то они должны быть сначала практичными, а уже потом красивыми;
- для кабинета подойдут шоколадные, изумрудные, бордовые, темно-зеленые или темно-бежевые шторы, поскольку они будут выглядеть солидно, создавая необходимую рабочую обстановку;
- в детской разрешается веселье и беззаботность, поэтому позвольте себе и ребенку проявить воображение.
Несмотря на наличие дизайнерских рекомендаций, все же не следует забывать, что именно вам предстоит смотреть на эти шторы изо дня в день, поэтому учитывайте собственные вкусы, даже если они отличаются от общих правил.