Сурово наказал: Стас Михаилов рассказал, за что ударил Сергея Шнурова

Стас принял участие в онлайн-шоу «Вопрос ребром» и с готовностью отвечал на самые разные вопросы своих фанатов. Один из зрителей поинтересовался, с каким словом чаще всего рифмовали фамилию звезды.

Стас не нашёлся с прямым ответом, но вместо этого рассказал о конфликте с лидером группы «Ленинград». По словам Михайлова, Шнуров как-то грязно подшутил над ним, используя вышеупомянутую рифму. Певец уточнил, что оскорбление рокера задело не только его, но и уже тогда смертельно больную Жанну Фриске.



Стас вежливо попросил коллегу по сцене воздержаться от своих шуточек ниже пояса. Сергей не прислушался к совету и понёс околесицу, после чего Михайлов молча к нему подошёл и одним ударом «уронил на пол». Стас признал, что изначально не хотел опускаться до драки, но мирно уладить спор не получилось, поэтому пришлось наказать грубияна грубой силой.