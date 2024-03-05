Несёт полную ахинею: Соседов рассказал, как Пугачёва подставила Орбакайте

Дочь Аллы Пугачёвой пытается усидеть на двух стульях, сохранив свои активы в РФ в виде права на регулярные выступления за хорошие деньги, и не разругавшись с матерью, которая навлекла на неё критику большей части российского общества. Таким мнением с журналистами поделился звёздный критик Сергей Соседов, комментируя ситуацию с отменой концертов Орбакайте во многих городах РФ.

«Маму ей инкриминируют? Дочь за мать не отвечает. Она хочет усидеть на двух стульях, а что ей еще остаётся делать? Мать подалась во все тяжкие, несёт ахинею, чтобы не потерять деньги на западе, чтобы не закрыли все счета. И что, Орбакайте нужно отречься от матери? Она должна порвать с ней все связи? Это было бы дурно. Какой бы мать ни была, отрекаться от нее категорически нельзя. Поэтому она и помалкивает. Кристина попала в западню», – выразил уверенность эксперт.

Соседов отметил, что концерт Орбакайте в Санкт-Петербурге не отменили, так как здесь никто особо её не критиковал. К тому же организаторы продали все билеты и физически не могли сорвать выступление.

Ко всему прочему Кристина демонстрирует готовность пойти навстречу публике. Во-первых, она заявила, что живёт в России и не собирается отсюда уезжать. Во-вторых, она выразила желание выступить бесплатно перед военнослужащими, участвующими в боевых действиях.