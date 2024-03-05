Звезда «Улиц разбитых фонарей» сцепился с режиссёром из-за русофобского сценария

В беседе с журналистами актёр раскрыл суть слитого в сеть видео, на котором о гневно рвёт в клочки сценарий и кричит на постановщика. Селин объяснил, что его в буквальном смысле подставила вся съёмочная группа. Сергей должен был сняться в небольшой видеоролике, в котором рассказал бы о России и россиянах. Сценарий согласовали заранее однако в последний момент радикально изменили.

«Мне предложили поговорить о России, но про такие слова, как «умирающая Россия», речи не было. Когда я прибыл на площадку, мне дали текст. Я сказал, я не буду говорить это. Это против моих личных убеждений, а режиссер настаивал. Это не была реклама, просто решили поговорить о России. Мне сказали, это в преддверии президентских выборов, поговорить о России. Причём заранее предупреждал, что ни слова о персоналиях, не вздумайте, но получилось с точностью до наоборот», – пожаловался актёр.

Селин добавил, что толком не знает режиссёра. О съёмках договаривался продюсер. В съёмочной команде работали молодые ребята, судя по всему, с небольшим опытом. Всё было нормально, пока он не дошёл до слов «умирающие города, умирающая Россия». Вот тут-то Сергей и «встал на дыбы». Он заявил, что не будет этого читать, а режиссёр с ослиным упрямством настаивал, что так надо. В итоге актёр порвал сценарий в клочья, наорал на странного постановщика и ушёл, громко хлопнув дверью.