Переборщила с развратом: Светлана Ходченкова спешно удалила фото с раздвинутыми ногами

Звезда кино и сериалов не так давно отправилась в Южную Африку, где она удачно совмещает съемки для крупного бренда с пляжным отдыхом и путешествиями. Накануне она поделилась с подписчиками парой фото из номера своего отела. Один снимок вызвал немалый ажиотаж в сети, так как был предельно провокационный и во многом слишком странный для соцсетей актрисы.



Актриса предстала перед камерой в легком зеленом платье. Она сидела на кровати с растрепанными волосами. Светлана раздвинула ноги, показывая свое блестящее нижнее белье в цвет платья. В большинстве своем поклонники похвалили звезду за раскрепощенность и смелость. Кое-кто, однако не оценил эротизма публикации, отметив, что вышло уж слишком развратно и странно, так как неясно для чего вообще Ходченкова это сделала.

Светлане хватило и небольшой критики, чтобы поспешно удалить необычное фото, переключившись на куда более целомудренные кадры экзотического отдыха.