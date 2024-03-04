"Творил чудеса": Бондарчук рассказала о странном незнакомце, который пришёл к ней в гости

Известная российская телевизионная ведущая и модель Светлана Бондарчук в интервью YouTube-каналу «Москвичка» рассказала, что её дом всегда открыт даже самым неожиданным гостям. Она призналась, что любит устраивать различные мероприятия и посиделки в кругу друзей и коллег.

Бондарчук обратила внимание, что самым знаменитым гостем в её доме стал прославленный британский дизайнер Стивен Вебстер. Но больше всего ей запомнился странный незнакомец, который посетил одну из вечеринок, проходящую в её квартире.

По словам телеведущей, однажды во время очередного мероприятия она обнаружила у себя дома довольно странного незнакомца, который по всей видимости пришёл вместе с её друзьями. Этот человек, которого она ранее никогда не видела, оказался настоящим волшебником, сообщает издание News.ru.

"Кто-то привел фокусника, иллюзиониста, молодого парня, который оказался абсолютным волшебником. Он творил такие чудеса. Он делал какие-то фантастические вещи, ну просто за гранью. Вот странный человек, я его запомнила", — вспоминает Бондарчук.

Артистка также поведала своей собеседнице, что в её квартире живёт настоящий домовой, который устраивает различные добрые провокации против домочадцев. Телеведущая призналась, что довольно часто обнаруживает монетки в различных частях своего дома.