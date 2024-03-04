Собрала семью и уехала из страны: зачем актриса Мария Горбань покинула Россию

Известная российская актриса Мария Горбань, которая получила большую популярность благодаря участию в различных фильмах и сериалах, внезапно решила уехать из России. Она призналась, что выехала за границу вместе с мужем и детьми, но поспешила объяснить свой поступок, оправдавшись перед фанатами.

Мария Горбань в социальных сетях опубликовала пост, в котором сообщила, что вместе семьёй уехала из страны. Она направилась на Шри-Ланку. Актриса призналась, что её поступок не связан с политической ситуации, складывающейся в мире. Всё дело в том, что девушка просто решила устроить себе семейный отпуск, собираясь переждать холодную русскую весну в тёплых краях, сообщает издание News.ru.

«Вернёмся летом», — сообщила актриса.

Звезда сериала "Кухня" также напомнила, что привыкла пережидать холода на Шри-Ланке. На острове её муж уже занимается предпринимательством, а семья давно приобрела недвижимостью. Подписчики поддержали такое решение актрисы, потребовав, чтобы она вернулась в Россию, как можно скорее.