"Это очень страшно": Михаил Гребенщиков рассказал, что его тревожило в работе с Пугачёвой

Известный российский музыкант Михаил Гребенщиков на протяжение нескольких лет работал с легендарной певицей Аллой Пугачёвой. Он фактически возглавлял школу искусств, которая была основана артисткой, выступая в роли креативного продюсера.

По словам Гребенщикова, такое сотрудничество с Пугачёвой иногда вселяло в него страх. Всё дело в большой ответственности за проведения различных мероприятий. Артист признался, что Алла Борисовна всегда серьёзно относилась даже к самым мелким деталям, из-за чего ему нередко "попадало" за отдельные рабочие промахи.

Сам Гребенщиков признаётся, что работа с Пугачёвой его действительно тревожила. Он боялся, что может оказаться в немилости у Примадонны. Крупные проекты всегда приводили его в ужас, поскольку их подготовка требовала большой ответственности и внимания, сообщает издание SmolNarod.

"Алла Борисовна — очень мудрый человек, с юмором и справедливый. Если она ругает, то это очень страшно. Все время бывало какое-то недопонимание. То микрофон отключен, то еще что-то, и мне перепадало", — признался артист.

Гребенщиков также заметил, что для него работа с Аллой Пугачёвой ассоциируется только с седыми волосами и большим количеством завидующих людей. Однако он признался, что действительно благодарен певице за такой опыт.