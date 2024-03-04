"В ту дверь вошёл": Джигурда устроил в ДНР настоящее представление, высмеяв Киркорова

Знаменитый российский актёр Никита Джигурда принял решение отправиться на позиции российской армии в Донбассе, где провёл встречу с участниками СВО. Он устроил для бойцов ВС России настоящее представление, а также передал им дроны и различные подарки.

Во время посещения одного из подразделений в кадр попал довольно занимательный момент. Никита Джигурда, обращаясь к военнослужащим ВС России, неожиданно эффектно высмеял певца Филиппа Киркорова, который также недавно приезжал в Донбасс. Актёр тактично вспомнил об извинениях короля отечественной эстрады, которые тот произнёс после участие в "голой вечеринке" блогера Насти Ивлеевой.

"В ту дверь вошёл, в ту! С подарками зашёл!", — заявил Джигурда, обращаясь к бойцам ВС России.

В ДНР Джигурда устроил настоящее представление, во время которого зачитал бойцам СВО свои стихи, а также исполнил несколько песен собственного сочинения. После такого концерта актёр пообщался с военнослужащими, вручил им книги и раздал автографы, сообщает издание Ura.ru.

Напомним, что 13 февраля певец Филипп Киркоров также посещал ДНР. После скандала с участием в так называемой "голой вечеринкой" артист столкнулся с довольно серьёзными проблемами с карьерой. Его начали вырезать из новогоднего эфира, а всё запланированные концерты были отменены. Однако сейчас король отечественной эстрады всё-таки смог вернуться на телевидение и принять участие в различных проектах.