"Не могу терпеть эту боль": бывший муж Бритни Спирс вновь высказался о причинах их развода

Известный американский актёр Сэм Асгари в очередной раз ответил на вопрос о болезненном разводе с певицей Бритни Спирс. Он рассказал, почему звёздная пара разошлась спустя 14 месяцев после своей свадьбы.

В интервью журналу People он подробно рассказал об отношениях с певицей, заметив, что причиной развода с Бритни Спирс стал кризис в их отношениях - возлюбленные отдалились друг от друга. При этом Асгари подчеркнул, что несмотря на болезненное расставание он абсолютно нормально относится к своей бывшей возлюбленной и желает ей только добра.

По словам актёра, он благодарен Бритни Спирс за месяцы любовных отношений, но признался, что уже закрыл эту главу в своей жизни. Теперь артист находится в поиске новых любовных отношений, поскольку после разрыва с певицей его сердце остаётся свободным, сообщает издание News.ru.

"Это было благословением — иметь возможность долгое время делить жизнь с кем-то. И люди отдаляются друг от друга, и люди идут дальше", — объяснил Асгари.

Напомним, что Бритни Спирс, в свою очередь, также прокомментировала развод с этим актёром. В социальных сетях она призналась, что они с Асгари действительно приняли решение прекратить свои любовные отношения. Однако она не стала объяснять подписчиками, что именно стало причиной такого разрыва.