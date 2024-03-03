Обрадовала своих поклонников: Юлия Михальчик во второй раз стала мамой

Известная российская певица Юлия Михальчик опубликовала в социальных сетях новую запись, в которой рассказала подписчикам, что снова стала мамой. О рождении второго ребёнка стало известно буквально недавно, поскольку сама артистка не любит выставлять на показ подробности своей личной жизни.

По данным информационного издания Hello, о беременности Михальчик стало известно лишь в октябре 2023 года, когда сама певица находилась на седьмом месяце беременности. Можно предположить, что роды прошли ещё несколько месяцев назад. Однако только сейчас певица обрадовала своих поклонников этим радостным событием, сообщает издание Hello.

"Поздравлять уже можно. Все благополучно!", — рассказала Михальчик.

Юлия Михальчик пока не спешит раскрывать фанатам пол и имя своего второго ребёнка. Она также старается держать в тайне и своего возлюбленного, пытаясь оградить свою личную жизнь от поклонников. Певица также скрывала свою беременность, но сделать этого не удалось, поскольку ей приходится принимать участие в различных мероприятиях.

Напомним, что Юлия Михальчик является выпускницей шоу "Фабрика звёзд 3". Сейчас она старается уделить больше времени семье и детям, но не забывает и своей карьере.