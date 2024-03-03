"Он надел мои колготки": Боярская рассказала, как некрасиво поступила со своей первой любовью

Известная российская актриса Елизавета Боярская приняла участие в Youtube-шоу Светланы Бондарчук, ответив на самые интересные вопросы о своей жизни. Во время интервью особое внимание уделялось теме любовных историй звёзды. Сама Боярская призналась, что первые романтические отношения у неё были довольно странные.

Елизавета Боярская заметила, что встретила свою первую любовь ещё в детском саду. Она рассказала, что влюбилась в мальчика Гришу и пыталась привлечь его внимание довольно странными и необычным образом. Актриса использовала "пацанские приёмы", чтобы завоевать своего избранника.

Актриса впервые раскрыла необычную историю своей любви в детском саду, заметив, что однажды поступила довольно некрасиво со своим первым возлюбленным. Она регулярно отбирала у него игрушки, а потом и вовсе поколотила его, сообщает издание "Вечерняя Москва".

"Однажды после тихого часа он надел мои колготки, перепутал. И я ударила его самосвалом", — призналась актриса.

По словам Боярской, позже её родители приняли решение забрать её из детского сада, а она продолжила своё обучение уже дома.