"Вылечить уже нельзя": врач поставил неутешительный диагноз мужу Леры Кудрявцевой

Врач-нарколог Алексей Казанцев не оставил без внимания серьёзную проблему, с которой столкнулась известная телевизионная ведущая Лера Кудрявцева из-за опасного заболевания своего бывшего возлюбленного. Он по достоинству оценил состояние бывшего хоккеиста Игоря Макарова, а также поставил неутешительный диагноз.

Напомним, что ранее Лера Кудрявцева в социальных сетях призналась, что была вынуждена уйти от своего мужа. Она заметила, что такое решение было принято из-за проблем с алкоголем, которые возникли у возлюбленного. Разводится с Игорем Макаровым она пока не планирует, но на данный момент в их отношениях образовался раскол.

По словам Алексея Казанцева, у мужа Леры Кудрявцевой действительно серьёзные проблемы на фоне пристрастия к алкоголю. Он поставил бывшему спортсмену неутешительный диагноз, заметив, что, к сожалению, с алкоголизмом ему уже невозможно справиться.

"Вылечить человека и уверенно вернуть к непьющим уже нельзя. Алкоголизм сформирован на всю жизнь", — объяснил эксперт.

Однако специалист уверен, что данную проблему можно решить несколько иным путём. Так, возлюбленному Кудрявцевой необходимо пройти курс, который позволит прервать пагубное пристрастие к алкоголю. Однако успех такого метода зависит не только от самого пациента, но и от его окружения. Телеведущей необходимо предпринять определённые решения, которые позволят вернуть супруга в семью, сообщает издание "Хибины".

Напомним, что ранее Лера Кудрявцева во время участия в одном из телевизионных проектов получила тяжёлую травму ноги. Ведущая сообщила фанатам, что практически не может передвигаться по дому. Она призналась, что была вынуждена обратиться за медицинской помощью. После операции Кудрявцева рассказала, что теперь ей придётся буквально заново учится ходить.