50 лет - не приговор: чем важен спорт для возрастных женщин

Конечно, выносливость в этом возрасте уже подвергается серьезным испытаниям, однако выполнение упражнений все же необходимо, чтобы поддерживать организм в хорошем состоянии. Нужно лишь найти правильные виды активности, учитывая индивидуальные особенности и возрастные изменения.

Почему физическая активность важна после 50?

Ответ на этот вопрос кроется в том, что поддержание своей физической формы позволит решить ряд потенциальных проблем. Когда человек ведет малоподвижный образ жизни, он может столкнуться со следующими трудностями:

возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы;

ожирение;

повышенный риск получения бытовых травм;

появление диабета второго типа.

Это лишь малая часть неприятностей, свидетельствующих о том, что нельзя отказываться от работы над своим телом.

Полезные виды активности после 50

Помните, что у каждого человека свои пределы и возможности, поэтому и виды активности подбирайте тщательно.

Безусловный фаворит среди женщин за пятьдесят — скандинавская ходьба. Причин популярности несколько. Во-первых, она полезна для правильной работы сердца и укрепления сосудов. Во-вторых, скандинавская ходьба абсолютно безопасна для опорно-двигательного аппарата, если сравнивать ее, например, с бегом.

Скандинавская ходьба, конечно же, не является единственным видом физической активности для людей старшего возраста.

Несомненную пользу могут принести:

аэробика;

плавание;

ходьба;

гимнастика;

ходьба на лыжах.

Кроме того, можно записаться в спортивный зал, выбрать подходящие для занятий тренажеры, и постепенно менять нагрузку, учитывая собственное состояние.

Если же трудно определиться с правильным выполнением упражнений, то лучше прибегнуть к помощи профессионального тренера, имеющего опыт и ясное осознание того, как нужно работать с человеком, достигшим пятидесятилетнего возраста.

Заключение

Не сторонитесь физической активности, если только она не противопоказана вам по медицинским причинам. Если же никаких серьезных ограничений нет, остается лишь учесть индивидуальные особенности и выбрать подходящий вид спорта или комплекс упражнений. И все у вас получится!