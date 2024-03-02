Главный секрет маникюра: как правильно пользоваться пилкой для ногтей

Выбор пилки

В продаже есть множество вариантов из различных материалов. Хоть все они служат одной цели, их свойства сильно отличаются:

Пилки из металла. Они имеют длительный эксплуатационный период и без проблем стерилизуются. Но их воздействие слишком агрессивно. Это может стать серьезной проблемой для слабых и тонких ногтей.

Пилки из стекла. Они значительно мягче, чем металлические. Легко стерилизуются и моются. Лучше всего подходят для хрупких и тонких ногтевых пластин.

Пилки из пластика. Самый доступный вариант благодаря низкой цене. По этой же причине имеют малый срок службы. Кроме того, они иногда не дают желаемого эффекта на твердых ногтях.

Пилки из бумаги. Такие мягкие инструменты подходят для ломких и тонких ноготков. К сожалению, их не получится простерилизовать. А еще они быстро изнашиваются.

Основные рекомендации

Подготовка. Ногти должны быть сухими и чистыми. Не подпиливайте влажные ногти — это приведет к расслоению.

Перед спиливанием обязательно удалите старый лак!

Спиливание. Начинайте с одного края, двигаясь к центру мягкими и короткими движениями. После этого продолжайте от другого края ногтя к центру, не забывая следовать выбранной форме. Движения «туда-сюда» не рекомендуются, потому что они приводят к ослаблению ногтевых пластин. Правильный угол. Держите пилочку под углом в 45 градусов по отношению к ногтю, чтобы равномерно снять слои ногтя и избежать неровностей. Округление. Когда основная форма получена, приступайте к округлению краев. Это позволит избежать царапин и зацеплений. Данный этап особенно важен для заостренных и квадратных форм ногтей. Проверка. Зрительно оцените результат, сравнив ногти. При необходимости скорректируйте так, чтобы достичь нужного эффекта. Чистка. Когда все выполнено, промойте руки теплой водой с мягким мылом. Это удалит осколки и пыль.

Уход за пилкой