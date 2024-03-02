Главный секрет маникюра: как правильно пользоваться пилкой для ногтей

Выбор пилки
В продаже есть множество вариантов из различных материалов. Хоть все они служат одной цели, их свойства сильно отличаются:
- Пилки из металла. Они имеют длительный эксплуатационный период и без проблем стерилизуются. Но их воздействие слишком агрессивно. Это может стать серьезной проблемой для слабых и тонких ногтей.
- Пилки из стекла. Они значительно мягче, чем металлические. Легко стерилизуются и моются. Лучше всего подходят для хрупких и тонких ногтевых пластин.
- Пилки из пластика. Самый доступный вариант благодаря низкой цене. По этой же причине имеют малый срок службы. Кроме того, они иногда не дают желаемого эффекта на твердых ногтях.
- Пилки из бумаги. Такие мягкие инструменты подходят для ломких и тонких ноготков. К сожалению, их не получится простерилизовать. А еще они быстро изнашиваются.
Основные рекомендации
- Подготовка. Ногти должны быть сухими и чистыми. Не подпиливайте влажные ногти — это приведет к расслоению.
Перед спиливанием обязательно удалите старый лак!
- Спиливание. Начинайте с одного края, двигаясь к центру мягкими и короткими движениями. После этого продолжайте от другого края ногтя к центру, не забывая следовать выбранной форме. Движения «туда-сюда» не рекомендуются, потому что они приводят к ослаблению ногтевых пластин.
- Правильный угол. Держите пилочку под углом в 45 градусов по отношению к ногтю, чтобы равномерно снять слои ногтя и избежать неровностей.
- Округление. Когда основная форма получена, приступайте к округлению краев. Это позволит избежать царапин и зацеплений. Данный этап особенно важен для заостренных и квадратных форм ногтей.
- Проверка. Зрительно оцените результат, сравнив ногти. При необходимости скорректируйте так, чтобы достичь нужного эффекта.
- Чистка. Когда все выполнено, промойте руки теплой водой с мягким мылом. Это удалит осколки и пыль.
Уход за пилкой
- Чтобы избежать повреждения или загрязнения пилки, храните ее в чехле.
- Возьмите за правило очищать пилочку после каждого применения, протирая ее мягкой щеткой или смывая водой. Это сохранит свойства инструмента.
- Стерилизуйте пилки из стекла и металла. Для этого можно погрузить инструмент в антисептическое средство или протереть спиртом.