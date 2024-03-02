Не простил даже Никулина: за что Гайдай обиделся на своих главных звёзд

Леонид Гайдай славился своим крайне серьёзным отношением к работе. Он был очень требовательным ко всей съёмочной группе, не прощая недостаточного погружения в процесс и незнания материала. В разные периоды творчества в его личном чёрном списке оказались даже исполнители главных ролей в его самых популярных картинах.

С Евгением Моргуновым Гайдай поссорился на премьере фильма «Кавказская пленница». В кинотеатр «Бывалый» явился навеселе с толпой крикливых фанаток. Режиссёр сделал актёру вполне обоснованное замечание и нарвался на оскорбления. В частности, Моргунов заявил, что Гайдаю далеко до Феллини, поэтому он не имеет никакого права на критику других.

С исполнителем роли Остапа Бендера Гайдай постоянно спорил на съёмках. Дело доходило до громких скандалов. В конце концов режиссёр поклялся больше не иметь никаких дел с Арчилом Гомиашвили и исполнил своё обещание.

Гайдай обиделся даже на Юрия Никулина за то, что последний не захотел сниматься в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Актёр сказался слишком занятым на других проектах, но на самом деле просто не верил, что экранизация Булгакова когда-нибудь попадёт в кинотеатры. Цензура такое редко пропускала. Гайдай дал Никулину второй шанс, когда позвал его в «Не может быть». Юрий снова отказался и попал в вышеупомянутый чёрный список – больше Гайдай с ним не работал.