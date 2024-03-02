«Сегодня у нас получится»: Ольга Бузова и Дава снова заинтриговали фанатов

Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном несколько лет назад и с тех пор почти с ним не виделась. Пути бывших возлюбленных вновь пересеклись в Китае, на съемках проекта «Сокровища императора» Ольга выступила в качестве ведущей, Дава же был одним из звёздных участников.

По возвращению в Москву бывшие влюбленные начали вести себя как-то странно. Дава посетил сразу несколько концертов Ольги и всегда приходил с роскошным букетом роз. Сама Бузова на днях вдруг признала, что не так давно все-таки прервала почти двухлетнее воздержание и занялась любовью. Ко всему прочему Ольга стала все чаще говорить о создании семьи. Певица устала от одиночества и хочет выйти замуж и нарожать детей.

После всех этих знаков фанаты были уверены в том, что Бузова примирилась с Манукяном и со дня на день объявит о воссоединении. Тут вдруг Дава уехал в отпуск и наглядно показал, что он отдыхает с девушкой. Он так и не раскрыл личности своей спутницы, но всем и так было понятно, что это не Ольга, так как она все это время была в Москве и активно работала.

Несмотря на формальное опровержение слухов о возобновлении отношений на днях Давид с Ольгой вновь подогрели интригу. В одном из анонсов шоу «Сокровища императора» прозвучал странный диалог экс возлюбленных. Давид спросил певицу, выйдет ли у них что-нибудь сегодня.

«У нас с тобой ничего не вышло, не знаю, выйдет ли здесь», - довольно-таки резко ответила Бузова.

Таинственный китайский проект уже скоро выйдет на экраны и вряд ли Ольга с Давой раскроют все карты до этого момента.