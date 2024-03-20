Виктория Боня лишилась ВНЖ Монако из-за пластической операции

Боня признала, что не может пересечь границу княжества, где живет ее дочь, еще с августа прошлого года. Виктории аннулировали ВНЖ и запретили въезд в страну. Дело в том, что звезда просто не подала документы на продление своего статуса. Вместо того, чтобы бегать с бумажками по миграционным службам, она уехала в Лос-Анджелес за «лисьими глазками» к именитому пластическому хирургу.

После операции Боня попыталась вернуться на новую родину, но ее вполне ожидаемо развернули на границе. Именно поэтому она в последнее время так часто посещает студии российского телевидения. Виктория всячески пытается начать заново и получить визу D, но сейчас это практически невозможно из-за политической обстановки – гражданам РФ такие визы не выдают.

Боне пришлось подключать к решению своей проблемы влиятельных родственников своего бывшего мужа, а именно его отца – миллионера из Ирландии со связями по всей Европе.