Паранойя усугубила: внук Пугачевой дает концерт в США по 40 долларов за билет

Накануне сын Кристины Орбакайте объявил в своих соцсетях о праздничном концерте, который должен состоятся 8 марта. Выступать Никита собирается в одном из клубов Лос-Анджелеса. Билеты продаются по 40 и 50 долларов. Девушкам обещан бесплатный вход. Еще дешевле на выступление музыканта можно посмотреть в онлайн-формате. Есть и VIP-билеты для тех, кто хочет послушать Никиту в первых рядах.

Пресняков-младший уехал из России и перебрался на западное побережье США осенью 2022 году, испугавшись частичной мобилизации. Поначалу он решил заняться съемкой клипов, но не преуспел на этом поприще. Пришлось перебиваться случайными заработками. Ситуацию усугубляло психическое состояние музыканта. После переезда в США Никита жаловался на панические атаки и приступы паранойи.

В начале зимы внуку Аллы Борисовны улыбнулась удача – он стал автором саундтрека к сериалу «Триггер».