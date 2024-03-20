Постарела лет на 20: честные фото экс-возлюбленной Тимати вызвали ажиотаж в сети

Бывшая девушка рэпера предстала перед камерой в розовой кофте и с распущенными волосами. По фото видно, что Алена решила обойтись без макияжа, позволив себе лишь самую малость косметики. От традиционных в работе всех бьюти-блогеров фильтров 31-летняя модель тоже отказалась.

Модель явно ожидала комплиментов и, конечно же, их с лихвой получила. Многим подписчикам Алены понравилась ее честности и природная красота. Нашлись, однако, такие, кто поднял мощную волну хейта, разжигая споры с защитниками Шишковой. Критики утверждают, что без макияжа и фильтров она будто постарела сразу лет на 20, выглядит крайне болезненно и вообще лучше бы не отказывалась от фотошопа.

Алена никак не прокомментировала свой эксперимент с «честным фото» и уже тем более не стала присоединяться к дискуссии, которая быстро переросла в яростный спор за гранью приличий.