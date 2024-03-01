«Ты себя в зеркало видел»: Ольга Бузова подколола Курбана Омарова в прямом эфире

Курбан Омаров в последнее время действительно сильно преобразился – отрастил внушительную бороду и не менее пышную шевелюру. На днях он посетил шоу Ольги Бузовой «Это нормально?», где речь зашла о ласкательно-уменьшительном обращении к любимым. Певица поинтересовалась, как дома называют Курбана и тут же отметила, что в его нынешнем виде, ему даже слово «милый» не подходит.

«Ты достаточно брутальный мужчина, я тебя давно знаю. Ты уже не «зая». Как к тебе обращается любимая? Милый? Да какой ты милый! Ты себя в зеркало видел?» – шутливо поинтересовалась Ольга.

Курбан на секунду растерялся, но быстро сменил тему, признав, что и невесту свою не балует ласкательными эпитетами. В крайнем случае иногда называет малышка. Чаще всего Лера, а то и Лерка, а иногда и строго Валерия, особенно когда он не в духе.