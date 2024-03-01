Старушки не дождетесь: Лариса Долина оригинально ответила на критику своих нарядов

Лариса поделилась с поклонниками любопытными кадрами из телецентра «Останкино», куда она пришла на интервью к Екатерине Стриженовой. Для выхода в свет звезда выбрала предельно молодежный образ – кожаные лосины и длинную рубаху на выпуск.

«С Катей Стриженовой очень интересно было беседовать: умная, деликатная, тактичная, честная и очень красивая», – поделилась впечатлениями от беседы певица.

Лариса неоднократно жаловалась, что многие поклонники критикуют ее за слишком смелые и даже порой пикантные наряды. Долина подчеркивала, что не намерена одеваться как старушка, что бы там ни говорили пуритане в социальных сетях. В свои 68 лет звезда может похвастать идеальными формами, которые так и просятся, чтобы их подчеркнули обтягивающим костюмом или платьем с глубоким декольте.