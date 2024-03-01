Ксероз - не приговор: как избавиться от сухости локтей

Разберемся в том, как правильно ухаживать за этой зоной, чтобы сохранять ее красоту.
Причины сухости кожи локтей
Специалисты выделяют несколько факторов, провоцирующих сухость локотков. Среди них:
- авитаминоз;
- погодные условия;
- агрессивное очищение;
- частое использование синтетической одежды;
- недостаточный уход;
- физические упражнения, требующие делать упор на локтевую зону;
- сухой воздух в помещении;
- воздействие хлорированной воды при посещении бассейна;
- длительное нахождение на солнце;
- механическое влияние.
Последнее проявляется в том, что мы часто опираемся на локти в процессе работы или разговоров по телефону, тем самым делая кожу плотнее. Из-за этого она становится шероховатой на ощупь.
В большинстве случаев проблему можно решить, скорректировав образ жизни.
Способы избавления от проблемы
Чтобы избавиться от сухости кожи локтей, нужно следовать нескольким элементарным советам:
- откажитесь от горячего душа, отдав предпочтение теплой воде;
- пилингуйте локтевую зону, но не переусердствуйте, так как слишком частое воздействие нарушит кожный покров (раз в неделю достаточно);
- после душа применяйте крем, имеющий сильные питательные и увлажняющие свойства;
- используйте масляные ванночки на регулярной основе — они дают хороший результат в долгосрочной перспективе;
- отдайте предпочтение одежде, изготовленной из натуральных тканей;
- минимизируйте трение и давление кожи, стараясь следить за положением своих рук во время работы, учебы или разговоров по телефону;
- если причина вызвана сухим воздухом, решите ее с помощью качественного увлажнителя;
- не забывайте использовать солнцезащитные средства;
- питайтесь сбалансировано и регулярно.
Что делать, если не удается избавиться от проблемы?
Если все перечисленные способы не дали желаемого результата, лучше обратиться к дерматологу. Опытный специалист проведет подробное исследование, дав заключение и рекомендации.