Ксероз - не приговор: как избавиться от сухости локтей

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Разберемся в том, как правильно ухаживать за этой зоной, чтобы сохранять ее красоту.

 

Причины сухости кожи локтей

Специалисты выделяют несколько факторов, провоцирующих сухость локотков. Среди них:

  • авитаминоз;
  • погодные условия;
  • агрессивное очищение;
  • частое использование синтетической одежды;
  • недостаточный уход;
  • физические упражнения, требующие делать упор на локтевую зону;
  • сухой воздух в помещении;
  • воздействие хлорированной воды при посещении бассейна;
  • длительное нахождение на солнце;
  • механическое влияние.

Последнее проявляется в том, что мы часто опираемся на локти в процессе работы или разговоров по телефону, тем самым делая кожу плотнее. Из-за этого она становится шероховатой на ощупь.

В большинстве случаев проблему можно решить, скорректировав образ жизни.

Способы избавления от проблемы

Чтобы избавиться от сухости кожи локтей, нужно следовать нескольким элементарным советам:

  • откажитесь от горячего душа, отдав предпочтение теплой воде;
  • пилингуйте локтевую зону, но не переусердствуйте, так как слишком частое воздействие нарушит кожный покров (раз в неделю достаточно);
  • после душа применяйте крем, имеющий сильные питательные и увлажняющие свойства;
  • используйте масляные ванночки на регулярной основе — они дают хороший результат в долгосрочной перспективе;
  • отдайте предпочтение одежде, изготовленной из натуральных тканей;
  • минимизируйте трение и давление кожи, стараясь следить за положением своих рук во время работы, учебы или разговоров по телефону;
  • если причина вызвана сухим воздухом, решите ее с помощью качественного увлажнителя;
  • не забывайте использовать солнцезащитные средства;
  • питайтесь сбалансировано и регулярно.

Что делать, если не удается избавиться от проблемы?

Если все перечисленные способы не дали желаемого результата, лучше обратиться к дерматологу. Опытный специалист проведет подробное исследование, дав заключение и рекомендации.