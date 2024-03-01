Ксероз - не приговор: как избавиться от сухости локтей

Разберемся в том, как правильно ухаживать за этой зоной, чтобы сохранять ее красоту.

Причины сухости кожи локтей

Специалисты выделяют несколько факторов, провоцирующих сухость локотков. Среди них:

авитаминоз;

погодные условия;

агрессивное очищение;

частое использование синтетической одежды;

недостаточный уход;

физические упражнения, требующие делать упор на локтевую зону;

сухой воздух в помещении;

воздействие хлорированной воды при посещении бассейна;

длительное нахождение на солнце;

механическое влияние.

Последнее проявляется в том, что мы часто опираемся на локти в процессе работы или разговоров по телефону, тем самым делая кожу плотнее. Из-за этого она становится шероховатой на ощупь.

В большинстве случаев проблему можно решить, скорректировав образ жизни.

Способы избавления от проблемы

Чтобы избавиться от сухости кожи локтей, нужно следовать нескольким элементарным советам:

откажитесь от горячего душа, отдав предпочтение теплой воде;

пилингуйте локтевую зону, но не переусердствуйте, так как слишком частое воздействие нарушит кожный покров (раз в неделю достаточно);

после душа применяйте крем, имеющий сильные питательные и увлажняющие свойства;

используйте масляные ванночки на регулярной основе — они дают хороший результат в долгосрочной перспективе;

отдайте предпочтение одежде, изготовленной из натуральных тканей;

минимизируйте трение и давление кожи, стараясь следить за положением своих рук во время работы, учебы или разговоров по телефону;

если причина вызвана сухим воздухом, решите ее с помощью качественного увлажнителя;

не забывайте использовать солнцезащитные средства;

питайтесь сбалансировано и регулярно.

Что делать, если не удается избавиться от проблемы?

Если все перечисленные способы не дали желаемого результата, лучше обратиться к дерматологу. Опытный специалист проведет подробное исследование, дав заключение и рекомендации.