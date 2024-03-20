Диета стала манией: врач назвал ошибку Юлии Началовой, которая привела к ее смерти

Новости о смерти певицы потрясли многих в 2019 году. По словам врачей главной причиной смерти звезды стал сепсис. Лечащий врач Юлии Василий Шуров в беседе с журналистами рассказа о первопричинах возникновения проблем со здоровьем, которые в итоге привели к гибели певицы.

Медик отметил, что познакомился с Юлией осенью 2017 года, когда она попала в больницу после неудачного падения в ванной. Обследования показали, что у Началовой большие проблемы с работой почек. Шуров добавил, что нарушение нормального функционирования почек вызвало чрезмерное употребление мочегонных средств, с помощью которых Юлия пыталась сбросить вес. Родственники звезды не раз упоминали, что ее экс-супругу Дмитрию Ланскому не нравилась ее фигура.

«Юлия начала применять мочегонные препараты, чтобы сбросить вес, эта история началась во времена Дмитрия Ланского. Хотя Юлия всегда была стройной, она решила «сушиться» и начала принимать мочегонные препараты, что делала в течение многих лет, даже после развода с Ланским», - рассказал Шуров.

Проблемы с почками привели к подагре. Сдавливание в мягких тканях ног вызвало некроз, после чего развилась гангрена. Певица еще могла спастись, но наотрез отказалась ампутировать ноги.