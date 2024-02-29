Франция стала родней США: Джордж Клуни с женой и детьми решил переехать в Прованс

Популярный американский актёр Джордж Клуни, по всей видимости, устал от суеты Голливуда и решил сменить обстановку и место жительства. Вместе со своей женой он окончательно переехал из США во Францию, где у него находится огромный особняк.

Ранее сообщалось, что Джордж Клуни в 2021 году приметил роскошное поместье Domain du Canadel, которое было построено ещё в XVIII веке. Актёр решился на его покупку, что стало настоящим поворотным моментом в его жизни. Теперь он переехал в свою новую виллу, где есть всё самое необходимое для проживания.

Новый дом звезды голливудских фильмов находится на юго-востоке Франции в провинции Прованс. На территории особняка можно обнаружить огромный сад, виноградники, а также бассейн и тенистый корт. В свободное время Клуни планирует заниматься своим маленьким бизнесом по производству вина, сообщает издание "Леди Мейл".

Следует обратить внимание, что Франция стала родней не только для Клуни. По соседству с артистом проживают и его коллеги по звёздному цеху. В Провансе можно встретить Элтона Джона, Джонни Деппа и Брэда Питта.