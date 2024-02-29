Избавляемся от морщин вокруг глаз правильно: лучшие домашние средства от «гусиных лапок»

Возникновение морщин вокруг глаз относится к естественному процессу старения организма. Увы, этого не избежать, независимо от желания. Можно обратиться к профессиональному косметологу и замедлить внешние проявления старения. Но также можно испытать способы, доступные в домашних условиях. Еще лучше, если комплексно подойти к решению проблемы, объединив рекомендации эксперта с самостоятельным уходом за кожей.

Холодные компрессы

Применение холодных компрессов позволяет снизить отечность и улучшить кровообращение. А это приводит к уменьшению морщин. Но будьте очень аккуратны, поскольку слишком долгое соприкосновение кожи с холодной поверхностью может привести к негативным последствиям. Старайтесь знать меру и не впадать в крайности. Достаточно 10 минут.

Кстати, наши бабушки недаром так любили протирать кожу вокруг глаз кубиками льда. Только лучше для этой цели заморозить кубики из мятного, ромашкового, василькового отвара, настоя бархатцев, мелиссы, заварки зеленого чая или из разбавленного сока алоэ или огурца.

Массаж лица

Массаж лицевой области способствует укреплению мышц и уменьшению морщин. Существуют разные техники, все они есть в открытом доступе в интернете. К примеру, самый простой, но эффективный: аккуратно и нежно круговыми движениями безымянных пальцев массировать зону вокруг глаз от переносицы к вискам сверху, затем так же под глазами.

Совет: лучше попробовать несколько разных техник, чтобы выбрать самые приятные и учитывающие ваши индивидуальные особенности.

Упражнения для глаз

Они способны снизить усталость глаз и уменьшить проявление морщин. Пример: закройте глаза на несколько секунд, а после этого в течение еще нескольких секунд смотрите на удаленный объект. При желании можно выбрать любое другое упражнение. Еще лучше совместить несколько разных, чтобы выработать индивидуальный комплекс.

Здоровый образ жизни

Хотя рекомендация может показаться слишком банальной и очевидной, в действительности она отлично работает, особенно в долгосрочной перспективе. Правильное питание, физическая активность, умственная работа, отказ от вредных привычек, следование распорядку дня — все это даст положительный результат, отражаясь не только на коже, но и на общем самочувствии.

Маски

Наверняка вы и сами знаете множество вариантов масок для глаз, которые в своей основе используют только стандартные ингредиенты, доступные на любой кухне: из картофеля, клубники, свежих огурчиков и прочих овощей и фруктов. Остается только выбрать из них те, что кажутся самыми «вкусными».