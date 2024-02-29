Оказался альфонсом и неудачником: муж Дакоты рассказал о сложных отношениях с семьёй певицы

Певец Федор Белогай опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором признался, что его роман с Ритой Дакотой был связан с довольно серьёзными потрясениями. Проблема была в окружении певицы, которое довольно долго не принимала музыканта, а также насмехалось над ним.

Федор Белогай вспоминает, что в начале отношений он был вынужден закрыть свой бизнес за границей и переехать с Ритой Дакотой в Россию. Он признался, что в тот период времени столкнулся с финансовыми сложностями, поскольку лишился заработка. При этом переезд к своей возлюбленной стал для него новым ударом. Всё дело в том, что семья и друзья певицы насмехались над ним, считая, что возлюбленный Дакоты оказался альфонсом и неудачником.

Мужчина признался, что и сам прекрасно понимал, что на фоне успеха российской певицы выглядит, мягко говоря, не реализовавшимся. Он долго переживал из-за огромного финансового разрыва, который образовался в семье. Сложные отношения с семьёй Дакоты сказались на его психологическом состоянии, сообщает издание "Муз-ТВ".

По словам Белогая, ситуация изменилась спустя определённое время, когда он нашёл работу и наладил отношения с окружением певицы. Сейчас он признаёт, что в семье наступила гармония, а сами возлюбленные являются счастливой и успешной парой.