Последствия тяжёлого развода с Меладзе? Вера Брежнева решилась на провокационный шаг

В жизни известной популярной певицы Веры Брежневой, по всей видимости, наступила чёрная полоса. Ещё несколько лет назад она приняла решение уехать из России, что сыграло злую шутку с её карьерой. После этого стало известно о финансовых трудностях артистки, которая лишилась большинства контрактов.

На фоне проблем с творческой карьерой Брежнева столкнулась с новым испытанием. В конце 2023 года певица пережила тяжёлый развод с композитором Константином Меладзе. Слухи о проблемах в семейной жизни ходили довольно давно, но в конце октября 2023 года артистка всё-таки призналась поклонникам, что их отношения с мужем зашли в тупик.

Сейчас сбежавшая из России артистка пытается построить свою карьеру с самого начала, пытаясь заинтересовать украинскую публику новыми композициями и различными социальными проектами. Несмотря на такие решения, популярность Брежневой значительно упала, а сама певица оказалась в затруднительном финансовом положении.

Недавно Брежнева решилась на довольно провокационный шаг. Пытаясь привлечь к себе внимание подписчиков она опубликовала крайне откровенные снимки, на которых показалась топлес. На кадрах можно увидеть, как артистка позирует лишь в одних джинсах, демонстрируя фанатам свою стройную фигуру, сообщает издание SmolNarod.

Подписчики предположили, что Брежнева неслучайно приняла участие в таких пикантных съёмках. Речь может идти о последствиях тяжёлого развода с Меладзе и других проблемах, с которыми столкнулась певица. Таким провокационным образом она пытается вернуть свою популярность и заново продолжить свой творческий путь, несмотря на всё сложности, с которыми столкнулась за это время.