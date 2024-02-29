"Для меня было шоком": композитор Влади рассказал, что его удивило в работе с Пугачёвой

Известный российский композитор и автор песен Олег Влади поведал довольно интересную историю о начале работы со знаменитой певицей Аллой Пугачёвой. Он признался, что смог заинтересовать исполнительницу своими стихами ещё в 2012 году, когда примадонна готовилась к выступлению на концерте "Рождественские встречи".

По словам Влади, осенью 2012 года он представил своё творчество Алле Пугачёвой через своего друга, который на тот момент уже сотрудничал с певицей. Однако Пугачёва приняла решение связаться с композитором лично. Во время беседы она призналась, что представленный материал ей не подходить, но попросила помощи с созданием новой песни на уже готовую композицию.

Автор песен рассказал, что помог Пугачёвой с созданием песни "Вот и всё". Он написал слова этой композиции, а после они вместе доработали её до финальной версии. Позже певица представила этот хит на "Рождественских встречах".

Олег Влади обратил внимание, что не настаивал на гонораре за свою работу, но был удивлён поведением Пугачёвой, которая настояла на выплате. Представители певицы связались с композитором, чтобы узнать его данные для составления контракта, а после на его счету появились денежные средства, которые были переведены за работу по требованию певицы, сообщает издание "ProЗвёзд".

"Я завёл счёт в первом попавшемся мне банке и отдал реквизиты юристу. Спустя время я решил этот счёт закрыть. Но придя в банк я обнаружил, что на этом счёту лежат деньги и источник их поступления – индивидуальный предприниматель Пугачева Алла Борисовна. Для меня это было шоком", — признался мужчина.

Напомним, что ранее Алла Пугачёва приняла решение уехать из России. Певица со своей семьёй переехала в Израиль, а сейчас поживает в особняке на Кипре, отказавшись от гастрольной деятельности в родной стране.