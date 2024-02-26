"Выход из зоны комфорта": Бондарчук показалась без макияжа и раскрыла секрет своей красоты

Известная российская модель и телевизионная ведущая Светлана Бондарчук опубликовала в социальных сетях новый пост, в котором раскрыла главный секрет свой блистательной красоты и молодости. Она показалась перед подписчиками без макияжа, а также рассказала об оздоровительных процедурах, которые помогают ей сохранить тонус и здоровье кожи лица.

На видео 55-летняя телеведущая признаётся, что регулярно проводит массаж лица, поскольку такой метод является главным секретом её красоты. На кадрах можно увидеть, как Бондарчук крупным планом снимает своё лицо, на котором полностью отсутствует мейкап. Сама актриса находится на процедуре, в ходе которой осуществляется массаж и уход за кожей её лица, сообщает издание Lenta.ru.

«Максимально открыта перед вами — показываю без фильтров и обработок свои бьюти-процедуры. Очередной выход из зоны комфорта», — призналась Бондарчук.

По словам телеведущей, такой массаж позволяет держать кожу лица в тонусе. Сама она признается, что регулярно посещает такие процедуры, которые позволяют сохранить молодость и красоту.