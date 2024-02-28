Теперь выглядит прилично: эпатажную супругу Канье Уэста заметили в компании дочери рэпера

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори, которая регулярно появляется на публике в довольно откровенных и провокационных нарядах, внезапно решила изменить свой стиль. На этот раз девушка вышла в свет в компании своей падчерицы Норт. Они прошлись по улице, а после зашли в заведение быстрого питания в Париже.

Подписчики заметили, что в этот раз эпатажная супруга Канье Уэста выглядела иначе. Всё дело в том, что она отказалась от привычных откровенных нарядов, надев обычную кожаную куртку. Вероятнее всего, всё дело в матери дочери Уэста Ким Кардашьян, которая выступает против провокационных выходок Цензори в окружении своих детей, сообщает издание Super.

Норт Уэст также не отличилась в подборе одежды для прогулки по Парижу. Девочка выбрала довольно простую толстовку, но на голове у неё заметили шапку-ушанку. Вероятнее всего, дочь таким образом пытается поддержать выход нового альбома своего отца.