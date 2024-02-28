Теперь не может петь: Адель отменила свои концерты из-за серьёзной болезни

Знаменитая британская певица Адель приняла решение отменить свои ближайшие выступления, поскольку столкнулась с довольно серьёзным заболеванием. В социальных сетях она обратилась к своим поклонникам, заявив, что ей пришлось пойти на такой шаг из-за сложностей со здоровьем.

Напомним, что гастрольный график Адель расписан на месяцы вперёд. Популярная певица находится на пике своей карьеры, но из-за болезни ей пришлось отменить несколько своих концертов, которые должны были состояться в ближайшее время.

Сама артистка призналась, что действительно в последнее время чувствует себя довольно неважно. Из-за болезни Адель теперь не может петь, поскольку у неё возникло осложнение с голосовыми связками. Она рассказала поклонникам, что была вынуждена отказаться от участия в ближайших выступлениях, но вернётся на сцену при первой же возможности, сообщает издание Voice.

"Я заболела в конце последнего концерта и на протяжении всего перерыва до следующего. К сожалению, это сказалось на моем голосе", — призналась Адель.

Сейчас певица планирует сделать довольно продолжительный перерыв в гастрольном графике, во время которого рассчитывает поправить свою здоровье и восстановить голос, чтобы порадовать фанатов новыми концертами.