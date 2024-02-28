"Я вас умоляю": Диана Бичарова высказалась о внезапном отцовстве Гогена Солнцева

Шоумен Гоген Солнцев внезапно опубликовал довольно странный пост в социальных сетях, судя по которому можно предположить, что он стал отцом. На своей официальной странице он выложил снимок, на котором держит ручку младенца. Он также подписал эту фотографию, намекая, что у него действительно появился ребёнок.

«В моей жизни не было большего счастья чем это… Мы сотворили самое большое чудо на свете!», — написал Солнцев.

Однако подписчики шоумена усомнились во внезапном отцовстве своего кумира. Они с недоверием отнеслись к такой новости, предположив, что пост Солнцева является хитроумной уловкой в целях пиара. В социальных сетях заметили, что артист, вероятнее всего, стал крёстным или же пытается таким образом прорекламировать новый проект со своим участием.

Такого же мнения придерживается и продюсер Диана Бичарова. Она заметила, что сообщение о внезапном отцовстве Гогена Солнцева не вызывает у неё никакого доверия. В интервью информационному изданию "КП" Бичарова указала, что шоумен с помощью такого поста в социальных сетях играет на чувствах своих подписчиков и пытается поднять свою популярность.

«Никаким отцом он не стал! Я вас умоляю. Это вброс для новой программы. Уверена, что потом выяснится, что он просто крестный», — заметила Бичарова.

Нельзя исключать, что Солнцев действительно использовал такой приём для того, чтобы заинтересовать своих подписчиков. Всё дело в том, что шоумен ранее не сообщал о том, что станет отцом, кроме того, не было никакой информации о его новой возлюбленной. Стоит также напомнить, что шоумен несколько лет был женат на Екатерине Терешкович, которой сейчас почти 70 лет.