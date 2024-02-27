Вокруг все полыхало: Антон Богданов рассказал, как Хабенский спас его от страшной смерти

Актер снимался в проекте, в котором была задействована целая плеяда российских звезд – Виктор Добронравов, Тихон Жизневский, Стася Милославская, Иван Янковский и многие-многие другие. Среди всех ярко выделялся исполнитель одной из главных ролей – многоопытный Константин Хабенский.

В беседе с журналистами Антон признал, что очень боялся во время съемок, так как в фильме хватает по-настоящему опасных моментов. Однажды Константин Хабенский преподнес ему и другим молодым актерам настоящий урок профессионализма и мужества, а заодно и спас их жизни.

Антон отметил, что основная часть съемок проходила под Санкт-Петербургом, где были построены масштабные и просто гениальные декорации. Даже Хабенский не смог сдержать своего восхищения от проделанной работы. Для фильма в основном использовали настоящий огонь и однажды искусственно вызванный пожар вышел из-под контроля пиротехников. Богданов отметил, что в павильоне бала такая дикая жара, что висевшие наверху приборы начали плавиться. Горячий пластик капал им на головы. Пышная шевелюра Жизневского уже начала тлеть. Все молодые артисты почему-то решили терпеть до последнего, кичась какой-то глупой отвагой. Вот тут-то их и спас скорее всего от очень страшной смерти в горящем павильоне Константин Хабенский.

«Константин Юрьевич в это время присел на пенек и… курил. Он сидел всегда немного в стороне и слушал нас, молодых, как мы болтали и байки травили. И вот он услышал, что нам страшно, молча встал, затянулся напоследок, бросил окурок, потушил его и… побежал. Молча. И нам ничего не оставалось делать, как только рвануть за народным артистом», - вспоминает Богданов.

Актер отметил, что его старший коллег проявил невиданное мужество, ведь он тоже явно испугался, но сразу же взял на себя роль лидера и повел всех к выходу.