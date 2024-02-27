Считают содержанкой: фанаты затравили звезду сериала «Воронины»

Фанаты звезды популярного сериала набросились на нее со странными и зачастую бесстыжими предложениями. Все началось с того, что какие-то мошенники узнали ее телефон и слили его в сеть. После этого мессенджеры Екатерины просто не замолкают. Неизвестные особы представляются ее ярыми фанатами и предлагают выслать денег, а то и вовсе сделать ее содержанкой.

«То со съемок, то из общественного места, мол, видела вас там, то просто неизвестные персонажи со странными просьбами, по-другому их назвать не могу. Просят в наглой форме записать видеопоздравление, деньги предлагают, а еще предлагают спонсировать мое существование, содержание», - пожаловалась актриса своим подписчикам.

Звезда признала, что травля началась несколько дней назад. Ей очень не хочется менять привычный номер телефона, но, по всей видимости, придется пойти и на радикальные меры. Навязчивые «спонсоры» просто не оставили ей иного выбора.