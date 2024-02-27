Королева пляжа: Ксения Бородина оригинально опровергла слухи о своей любви к фотошопу

Ксения Бородина недавно поделилась пикантными фото, представ перед камерами в купальнике от Dior. Она решила похвастаться своей фигурой, после того как некоторые злопыхатели обвинили ее в злоупотреблении фотошопом.

Надо признать, 40-летняя Бородина в купальнике стоимостью почти 100 тысяч рублей выглядит привлекательной и младше своего возраста. Образ ведущей дополнили белые короткие шорты и белоснежная рубашка.

Также примерно неделю назад Ксения опубликовала фотографию в облегающим платье, также для того, чтобы подчеркнуть фигуру. Туфли на высоком каблуке только подчеркнули этот стройный образ.

Звезда заверила, что она много времени уделяет своей фигуре и внешнему виду в целом. Бородина призналась, что ради своей внешности она готова часами работать в зале, ограничивать себя в «сладостях» и не собирается скрывать результаты, которые ей так тяжело даются.