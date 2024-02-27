Завидовать некрасиво: Буланова резко отреагировала на вопрос о возрасте мужа

Дружеская звездная перепалка произошла в эфире ток-шоу «Секрет на миллион». Ведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась у своей гостьи Татьяны Булановой, не смущает ли ее внушительная разница в возрасте с мужем. Известно, что супруг певицы Валерий Руднев моложе нее на 19 лет.

Ведущая шутливо заявила, что Татьяна в этом плане умудрилась переплюнуть даже ее, так как муж самой Леры – Игорь Макаров – моложе нее лишь на 16 лет. Певица довольно-таки резко отреагировала на вроде бы дружеские подтрунивание и призвала не завидовать ей по таким пустякам.

Шутки Кудрявцевой не поняла и подруга Булановой Анна Семенович, попросив не лезть в жизнь звезды, которая и сама прекрасно знает, как ей жить и чем ей заниматься.