Источник фото: ФК «Череповец» футбол

Накануне на выезде череповчане играли с ФК «Тверь»

ФК «Череповец» потерпел крупное поражение во второй лиге «Б». Череповчане накануне на выезде не смогли поразить ворота ФК «Тверь», пропустив пять безответных голов в свои ворота. Итог матча - 5:0 в пользу тверичан.

«Такие матчи бывают, когда влетает, влетает, а мы, к сожалению, свои моменты не использовали. Мне, как главному тренеру сейчас тяжело что-то сказать. Но я скажу так, через неделю будет другая команда», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер череповчан Владислав Галкин.

Следующий матч ФК «Череповец» проведёт 9 августа против московского «Спартака 2». В этот же день вологодское «Динамо», пропустившее два последних тура, сыграет с владимирским «Торпедо».