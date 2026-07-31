Четыре золотые медали взяли вологжане на соревнованиях среди ветеранов СВО

Источник фото: Группа «Адаптивный спорт Вологодской области»

Всего за медали боролись 110 спортсменов

10 медалей завоевали вологодские спортсмены на межрегиональных соревнованиях среди ветеранов СВО.

В Выборге завершился «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов специальной военной операции. За медали боролись 110 спортсменов из 7 регионов Северо-Западного федерального округа.

Нашу область представляли 20 ветеранов СВО из Вологды, Череповца, Шекснинского, Междуреченского, Сокольского, Великоустюгского и Вытегорского округов.

Вологжане завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

В спортивном метании ножа вологжане взяли 3 медали. В классе «C» победу одержал Николай Баранов, в классе «B» золото у Николая Проничева, серебро – у Захара Смоленского.

Александр Мелехин завоевал серебро в стрельбе из лука из положения сидя. Бронзовыми призёрами стали Михаил Кобзарь - настольный теннис, Иван Смирнов - пулевая стрельба, Владимир Горбовский - пауэрлифтинг.

Впервые в рамках Кубка были проведены соревнования по кибатлетике — преодолении полосы препятствий людьми с инвалидностью с использованием высокотехнологичных протезов. В них приняли участие 31 спортсмен. Среди участников с ампутацией бедра первое место занял Будаев Евгений. Кобзарь Михаил стал победителем, а Смоленский Захар — бронзовым призером среди спортсменов с ампутацией руки.