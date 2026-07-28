Череповчанин взял золото соревнований по плаванию на открытой воде
Опубликовано
Источник фото: Центр спортивной подготовки Вологодской области плавание
Соревнования проводились на реке Волге
Череповчанин завоевал золото на соревнованиях по плаванию на открытой воде. Денис Поселюжный стал лучшим в возрастной группе и вторым в абсолюте на дистанции 4 километра. Он преодолел маршрут за 55 минут и 7 секунд.
Турнир «Hydra Race Коприно» прошел 18 июля на реке Волга в Ярославской области и объединил больше 130 профессиональных спортсменов, любителей плавания и просто желающих испытать свои силы в водном приключении.